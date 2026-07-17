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Attaque surprise de l'Iran contre le centre de commandement de la base militaire américaine en Syrie

17 juillet 2026 - 14:44
Code d'info: 1841284
Source: ABNA
Attaque surprise de l'Iran contre le centre de commandement de la base militaire américaine en Syrie

Les Gardiens de la Révolution islamique d'Iran ont annoncé avoir visé par une attaque surprise le centre de commandement des opérations spéciales des militaires américains dans la zone d'« At-Tanf » en Syrie.

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Arabi, les Gardiens de la Révolution islamique d'Iran ont déclaré avoir mené une attaque surprise contre le centre de commandement américain dans la zone d'At-Tanf en Syrie.

Selon ce rapport, les Gardiens de la Révolution islamique d'Iran ont souligné qu'aussi longtemps que les attaques américaines se poursuivront, ni pétrole ni gaz ne seront exportés via le détroit d'Ormuz, et que le contrôle total du détroit d'Ormuz reste entre leurs mains, et tant que l'agression américaine se poursuivra, pas une seule goutte de pétrole et de gaz ne sera exportée de cette région.

Les Gardiens de la Révolution islamique d'Iran ont également annoncé qu'en plus de la destruction d'un système radar, plusieurs hélicoptères spécialisés pour opérations spéciales ont également été détruits.

La nuit dernière et ce matin, outre la base d'At-Tanf, l'Iran a également visé les bases américaines au Qatar, à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie par des frappes massives de missiles et de drones.

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