Armée : des bases et centres américains au Koweït et à Bahreïn ont été pris pour cibles

Selon l'agence de presse ABNA, citant le service des relations publiques de l'armée, il y a quelques heures, dans la dixième phase de l'opération « Sa'ege » (Foudre), les drones « Arash » de l'armée de la République islamique d'Iran ont ciblé les systèmes radar, le système de défense antiaérienne Patriot et les réservoirs de carburant de l'armée terroriste américaine sur la base d'Ali Al-Salem au Koweït.

Le système Patriot était chargé de la défense aérienne et de la protection de cette base, ainsi que des avions de transport et des drones avancés, y compris le MQ-9.

Également dans une autre vague d'attaques, les systèmes de communication et les radars, notamment les radars Super Hawk, ainsi que les installations et systèmes Patriot de l'armée terroriste américaine déployés sur le site de défense aérienne de la base de Cheikh Issa à Bahreïn, ont été visés par des frappes de drones.

Cette base, qui sert également de lieu de stationnement pour les unités de soutien des avions américains, a subi de graves dommages lors des frappes réussies de drones et de missiles de l'armée et des Gardiens de la Révolution.

L'armée, soulignant que l'audace, l'insolence, les menaces et les agressions de l'ennemi ne font qu'accroître notre motivation et notre force de défense, a ajouté : La puissance de l'armée de la République islamique d'Iran est fondée et repose sur le peuple noble et résistant, la capacité de combat et un esprit puisé dans le courage et la bravoure des martyrs de haut rang, du Guide et de Monsieur le Martyr d'Iran, pour défendre les intérêts nationaux et la justice de la République islamique d'Iran, et conformément au commandement divin « durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux », nous restons fermes et inébranlables face à l'ennemi.