Demande de la Chine et du Pakistan pour un cessez-le-feu et la reprise des négociations entre l'Iran et l'Amérique

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que ce pays et le Pakistan demandent un cessez-le-feu et la reprise des négociations entre l'Iran et l'Amérique.

Selon ce rapport, le ministère chinois des Affaires étrangères, en référence aux entretiens de jeudi entre les ministres des Affaires étrangères de la Chine et du Pakistan à Shanghai, a annoncé que « Wang Yi » et son homologue pakistanais « Ishaq Dar » ont appelé à l'établissement d'un cessez-le-feu et à la reprise du dialogue entre l'Amérique et l'Iran.

Le ministère a ajouté que Wang Yi a appelé toutes les parties à remplir leurs engagements et à respecter le mémorandum de cessez-le-feu.

Le ministre chinois des Affaires étrangères avait auparavant, lors d'une rencontre avec son homologue saoudien, souligné le soutien de son pays au maintien du processus de négociations entre les États-Unis et l'Iran et appelé à un accord global entre les deux pays qui serait acceptable pour tous les pays de la région.