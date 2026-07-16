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Intense frappe aérienne sur le centre de Gaza

16 juillet 2026 - 11:19
Code d'info: 1840888
Source: ABNA
Intense frappe aérienne sur le centre de Gaza

Des sources d'information ont fait état d'une violation massive de la trêve par le régime sioniste et d'une intense frappe aérienne de ce régime sur le centre de Gaza.

Selon l'agence de presse ABNA, des sources palestiniennes ont annoncé que le régime sioniste, il y a quelques instants, a ciblé la zone d'Al-Barka dans la ville de Deir al-Balah, située au centre de la bande de Gaza, par une intense frappe aérienne.

Des sources palestiniennes ont également indiqué que le régime sioniste a ciblé le camp d'Al-Bureij, situé au centre de la bande de Gaza, faisant un blessé.

Des sources palestiniennes ont annoncé qu'avec la mort d'une autre personne à Gaza, le nombre de martyrs dans cette région suite aux attaques du régime sioniste dans la bande de Gaza depuis ce matin (mercredi) est passé à 4.

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