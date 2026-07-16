Intense frappe aérienne sur le centre de Gaza

Selon l'agence de presse ABNA, des sources palestiniennes ont annoncé que le régime sioniste, il y a quelques instants, a ciblé la zone d'Al-Barka dans la ville de Deir al-Balah, située au centre de la bande de Gaza, par une intense frappe aérienne.

Des sources palestiniennes ont également indiqué que le régime sioniste a ciblé le camp d'Al-Bureij, situé au centre de la bande de Gaza, faisant un blessé.

Des sources palestiniennes ont annoncé qu'avec la mort d'une autre personne à Gaza, le nombre de martyrs dans cette région suite aux attaques du régime sioniste dans la bande de Gaza depuis ce matin (mercredi) est passé à 4.