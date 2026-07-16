Destruction du radar de détection et de contrôle aérien à la base de Cheikh Issa au Bahreïn

Selon l'agence de presse ABNA, le service des relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, dans son communiqué n° 18, a déclaré que le radar de détection et de contrôle aérien et la station de pompage des réservoirs de carburant des chasseurs de l'ennemi agresseur à la base de Cheikh Issa au Bahreïn ont été entièrement détruits.

En réponse au crime de l'armée américaine qui a agressé les bases côtières et certaines zones civiles, y compris un hôpital pour enfants atteints de cancer et une usine de production d'eau pour les pèlerins de Kerbala dans la région frontalière de la province d'Ilam, vos fils puissants et combattants – les forces navales des Gardiens de la Révolution – lors de la dixième vague de l'opération « Nasr-2 » sous le mot d'ordre sacré « Ya Ali Asghar (que la paix soit sur lui) » et par une frappe écrasante contre la base américaine de Cheikh Issa (Bahreïn), ont complètement détruit le radar de détection et de contrôle aérien et la station de pompage des réservoirs de carburant des chasseurs de l'ennemi agresseur, et ce combat se poursuit.