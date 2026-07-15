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La majorité des Américains s'oppose à l'agression de leur pays contre l'Iran

15 juillet 2026 - 10:17
Code d'info: 1840472
Source: ABNA
La majorité des Américains s'oppose à l'agression de leur pays contre l'Iran

Les résultats d'un sondage aux États-Unis indiquent que la majorité des participants s'opposent à l'agression de leur pays contre l'Iran.

Selon l'agence de presse ABNA citant Novosti, les résultats du sondage réalisé par l'institut YouGov à la demande du magazine The Economist montrent que seulement 27 % des Américains approuvent l'agression de leur pays contre l'Iran.

D'après ce rapport, 57 % des Américains ayant participé à ce sondage ont déclaré que la provocation de guerre par leur pays contre l'Iran était une erreur.

La plupart de ceux qui s'opposent à l'agression américaine contre l'Iran font partie des sympathisants du Parti démocrate.

Plus de 1 600 citoyens américains ont participé à ce sondage.

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