Selon l'agence de presse ABNA citant Novosti, les résultats du sondage réalisé par l'institut YouGov à la demande du magazine The Economist montrent que seulement 27 % des Américains approuvent l'agression de leur pays contre l'Iran.

D'après ce rapport, 57 % des Américains ayant participé à ce sondage ont déclaré que la provocation de guerre par leur pays contre l'Iran était une erreur.

La plupart de ceux qui s'opposent à l'agression américaine contre l'Iran font partie des sympathisants du Parti démocrate.

Plus de 1 600 citoyens américains ont participé à ce sondage.