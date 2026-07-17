Selon l'agence de presse Abna, le journal hébreu « Haaretz » a reconnu dans un rapport que « l'ère de la domination américaine et du monde unipolaire, et par conséquent l'ère de Benjamin Netanyahou, l'actuel Premier ministre d'Israël, est révolue ».

Le rapport de Haaretz poursuit : « L'objectif de la guerre était de contenir l'Iran, mais la guerre s'est terminée alors que l'Iran s'est rapproché plus que jamais du statut de première puissance régionale dans le Golfe Persique. »

Ce journal sioniste a récemment également écrit dans un rapport : « Trump avait dit qu'il ouvrirait le détroit d'Ormuz, mais il s'est avéré que c'est l'Iran qui mène le jeu. »