Exécution de la neuvième phase de l'opération « Sa'ege » de l'armée / Attaque de drones contre la base américaine en Jordanie

Selon l'agence de presse ABNA, les drones kamikazes de l'armée de la République islamique d'Iran, lors de la neuvième phase de l'opération « Sa'ege » et en réponse à l'agression de l'ennemi tueur d'enfants contre certaines zones de notre pays et la caserne de Bampur-Iranshahr, qui a entraîné le martyre de sept sous-officiers et soldats des forces terrestres de l'armée, ont visé le site radar fixe, le système de communication et les réservoirs de carburant de l'armée terroriste et tueuse d'enfants américaine sur la base d'Al-Azrak en Jordanie.

Cette base abrite des systèmes de défense antimissile et est considérée comme l'un des centres stratégiques et de commandement les plus importants des forces d'agression américaines dans la région de l'Asie occidentale.

L'armée, condamnant les attaques barbares de l'ennemi contre le foyer des personnels permanents et conscrits à Iranshahr, a qualifié de telles actions comme découlant de la nature inhumaine de l'ennemi malveillant et, soulignant que ces crimes ne s'effaceront jamais de la mémoire de l'histoire, a ajouté : les fils de la nation au sein de l'armée sont les dévoués du peuple et les défenseurs de la sécurité de l'Iran, et ils ne se départiront pas d'un iota de leur devoir glorieux de défendre la nation et la patrie islamique et de venger le sang de nos chers martyrs.