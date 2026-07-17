Expression des préoccupations de l'Agence internationale de l'énergie concernant la sécurité énergétique

Selon l'agence de presse Abna, Fatih Birol, jeudi lors d'une réunion organisée par le think tank Council on Foreign Relations à Washington, a déclaré : « La sécurité pétrolière reste une question cruciale. Si la situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines, nous devrions nous inquiéter. Je suis moi aussi préoccupé. »

Birol a ajouté que, malgré la forte hausse des prix de l'énergie, plusieurs facteurs ont atténué cette hausse. Il s'agit notamment des réserves chinoises, qui dépassaient 1 milliard de barils avant la guerre, des économies de pétrole grâce à l'utilisation accrue des véhicules électriques et des transports en commun, et de la libération de jusqu'à 400 millions de barils de pétrole en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie.

Déclarant que la guerre contre l'Iran est la pire perturbation énergétique de l'histoire, il a souligné que ces corrections et atténuations « ne peuvent pas durer éternellement ».

Birol a également évoqué l'augmentation de la production pétrolière des États-Unis, qui sont le plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz, et a insisté : « L'augmentation de la production américaine est très bonne. Les États-Unis ont augmenté leur production de pétrole brut de 1 million, 2 millions de barils, mais ils ne peuvent pas augmenter leur production de pétrole brut de 10 millions de barils par jour. »

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que la crise de l'approvisionnement en pétrole et en gaz a nui aux économies du monde entier, mais de manière asymétrique.

Birol a déclaré que « principalement l'Asie » a été la plus touchée par cette situation car elle « recevait 80 à 90 pour cent de cette énergie par le détroit d'Ormuz ».

Il a ajouté que le Japon et la Corée du Sud ont été touchés, mais que les pays en développement, notamment le Pakistan, le Bangladesh et l'Inde, ont été les plus durement frappés.

Birol a également évoqué les risques potentiels pour la santé des populations des pays en développement, en particulier les femmes, qui se sont tournées vers des combustibles de cuisson alternatifs, notamment le fumier et le bois, émettant des gaz plus dangereux, parce que les produits pétroliers sont devenus inabordables.