Quartier général de Khatam : Frappez les infrastructures – nous détruirons toutes les infrastructures restantes dans la région

Selon l'agence de presse ABNA, le colonel Ibrahim Zolfaghari, porte-parole du Quartier général central de Khatam al-Anbiya, a averti les ennemis en déclarant : Frappez les infrastructures – nous détruirons toutes les infrastructures restantes dans la région.

Le texte intégral des déclarations du colonel Ibrahim Zolfaghari est le suivant :

L'Amérique criminelle continue ses agissements illégaux et la déstabilisation de la région.

Premièrement, il est de nouveau souligné qu'en aucune circonstance et d'aucune manière, nous ne permettrons à l'Amérique, en tant que pays étranger et extra-régional, d'intervenir dans le détroit d'Ormuz. C'est la ligne rouge indépassable de l'Iran.

Si les récentes menaces du président américain, vide de l'intérieur, concernant le ciblage des infrastructures de l'Iran islamique par l'armée agressive de ce pays se concrétisent, tout ce qui, grâce à la noblesse iranienne, est encore resté intact – c'est-à-dire toutes les infrastructures de la région – sera pulvérisé sous les frappes d'acier des forces armées puissantes de la République islamique d'Iran, de sorte qu'il n'en restera aucune trace et qu'elles sembleront n'avoir jamais existé.

Que l'ennemi ignorant sache : l'instant de l'épopée pour nous n'est pas l'instant de l'hésitation. Ce qui est accompli par les forces armées iraniennes n'est pas un coup égal, mais un coup supérieur. Des frappes qui seront plus intenses, plus vastes et plus dévastatrices que jamais. Le feu de la colère d'une nation qui ne s'est jamais rendue brûlera l'agresseur.