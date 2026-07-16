Selon l'agence de presse ABNA, les résultats d'un nouveau sondage montrent que plus de la moitié des Américains considèrent le déclenchement d'un conflit avec l'Iran par l'administration Trump comme une décision erronée.

Les résultats du sondage réalisé par l'institut de recherche « YouGov » pour le magazine The Economist montrent que plus de la moitié des Américains considèrent le déclenchement d'un conflit militaire avec l'Iran comme une décision incorrecte.

Selon ce sondage, 57 % des participants ont jugé incorrecte la décision de déclencher un conflit militaire avec l'Iran, tandis que seulement 27 % ont soutenu cette mesure.

YouGov a ajouté sur son site web à ce sujet : la guerre de l'Amérique contre l'Iran ne bénéficie pas du soutien populaire, et la majorité des Américains souhaitent sa fin.