Le plan de l'ennemi pour attaquer l'Iran ; cette guerre n'est pas seulement militaire

Nasser Kheirkhah, expert et animateur de la radio « Économie », soulignant que l'Iran est engagé dans une « guerre hybride », a déclaré dans un entretien : « Cette guerre n'a pas seulement des dimensions militaires, mais englobe également les domaines économique, médiatique, social et psychologique. Par conséquent, les médias, en particulier la radio "Économie", doivent, en s'appuyant sur des analyses spécialisées, expliquer à l'opinion publique les conséquences à long terme de ces évolutions sur les marchés de l'énergie, le gaz, l'hélium et l'économie de la région. »

Kheirkhah a jugé nécessaire l'information basée sur des sources fiables et a déclaré : « La diffusion précise des nouvelles, la mise en avant des capacités du pays et l'explication des effets économiques de l'agression américaine jouent un rôle important dans la neutralisation des opérations psychologiques de l'ennemi. »

Il a évoqué la culture historique du peuple iranien : « Le peuple iranien n'a jamais été l'initiateur de la guerre et de l'agression, et ce passé historique, associé aux enseignements irano-islamiques, est le facteur le plus important de la résilience du pays dans les conditions actuelles. »

Concernant les conséquences économiques des frappes sur le sud du pays, cet expert-animateur de la radio « Économie » a précisé : « Compte tenu de la part élevée de l'économie maritime dans le commerce iranien, l'ennemi tente d'aggraver les effets des sanctions par la pression sur les voies maritimes ; mais la gestion des ressources, l'approvisionnement en biens essentiels, le soutien à la production et la coopération du gouvernement avec le secteur privé ont créé une capacité à surmonter ces conditions. »

Kheirkhah a mis en garde contre la propagation de rumeurs dans l'espace médiatique et a souligné : « Un récit juste, opportun et documenté prive les médias hostiles de leur espace et a même conduit de nombreux médias persanophones à l'étranger à se référer aux sources internes iraniennes pour s'informer des événements. »

En conclusion, il a appelé les acteurs économiques et le peuple à rester unis, à gérer correctement les ressources, à soutenir la production et à prêter attention aux couches vulnérables, et a souligné : « Le capital principal de l'Iran dans cette bataille est la conscience, la patience, la cohésion nationale et la confiance dans les capacités internes. »