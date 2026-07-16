L’avertissement de l’Imam Sajjad (AS) aux savants de cour

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Dans une lettre restée célèbre, l’Imam Zayn al‑Abidine (AS) met en garde Muhammad ibn Shihab al‑Zuhri contre les dangers de la proximité avec les détenteurs du pouvoir oppresseur. Il lui reproche d’avoir légitimé, par sa science et sa présence, un régime tyrannique, contribuant ainsi à semer le doute chez les élites et à égarer le peuple. Une mise en garde intemporelle qui rappelle que le savant qui cautionne l’injustice devient, même inconsciemment, un rouage de l’oppression.