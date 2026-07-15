La clé de l'accélération de la réapparition selon l'Imam du Temps (AJ)

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Selon les enseignements des Ahl al-Bayt (AS), la fidélité des croyants au pacte avec l'Imam du Temps (que Dieu hâte sa venue), leur engagement sur la voie de la Wilaya et leur rejet des ennemis de l'Imam constituent les conditions fondamentales pour hâter sa réapparition. À l'inverse, tout éloignement de ce serment entraîne un retard dans l'avènement du sauveur promis. Une vision qui fait de l'attente un acte de foi agissante, où chaque croyant est responsable de sa contribution à la réalisation de cette promesse divine.