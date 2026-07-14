Brésil : Nous sommes contre l'attaque américaine contre l'Iran ; Trump est un pirate

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Mayadeen, Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil, a déclaré que le Brésil s'oppose à l'attaque américaine contre l'Iran.

Il a souligné : « Nous n'acceptons pas l'attaque américaine contre l'Iran et nous avertissons que le coût de la guerre affectera directement les prix des denrées alimentaires de base. »

Le président brésilien a également critiqué les politiques de Donald Trump, président des États-Unis, et a déclaré : « Trump se livre à la piraterie en imposant une taxe de 20 % sur les navires transitant par le détroit d'Ormuz. »

Ces déclarations interviennent alors que le président américain a affirmé dans un message sur le réseau social Truth Social : « Le détroit d'Ormuz restera ouvert – avec ou sans l'Iran ! L'Amérique sera connue comme le gardien du détroit d'Ormuz. Mais par souci d'équité, pour mener à bien cette mission et assurer la sécurité de cette partie très tendue du monde, tous les coûts doivent être compensés. Pour cette raison, 20 % de la valeur de toutes les marchandises transitant seront perçus comme frais de mission. »