Le ministre égyptien des Affaires étrangères : Le projet du « Grand Israël » ne se réalisera pas

Selon l’agence de presse ABNA citant Russia al-Youm, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Aati, a annoncé que les évolutions dans la région depuis le 7 octobre 2023 ont montré que toute tentative d’imposer une hégémonie ou de redessiner la carte du Moyen-Orient par une volonté unilatérale n’aboutira à rien.

Il a souligné que tout arrangement régional futur doit se baser sur l’accord et le consensus des pays de la région, et qu’aucun pays, quelle que soit sa puissance, ne pourra imposer sa volonté ou son hégémonie aux autres par la force et la puissance militaire.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, répondant à une question sur le projet dit du « Grand Israël » et le remodelage du Moyen-Orient, a également précisé que tout plan fondé sur l’imposition d’une volonté unilatérale ne réussira pas, et que la volonté collective des pays de la région sera la base de tout mécanisme futur.

Abdel Aati a également évoqué le mécanisme quadrilatéral composé de l’Égypte, de l’Arabie saoudite, de la Turquie et du Pakistan, en indiquant que ce cadre n’est pas une alliance militaire ou politique, mais une plateforme de consultation et de coordination entre les quatre pays influents de la région.