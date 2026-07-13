Mise en garde de la Russie contre les conséquences de toute agression éventuelle contre la centrale nucléaire de Bouchehr

Selon l’agence de presse ABNA citant RT, Mikhaïl Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, a souligné que les récentes agressions américaines contre la province iranienne de Bouchehr n’avaient pas visé sa centrale nucléaire, car dans le cas contraire, les conséquences auraient été catastrophiques.

Il a écrit sur son compte sur les réseaux sociaux : « Toute attaque contre des installations nucléaires est un crime et une violation flagrante du droit international. Une attaque contre la centrale nucléaire de Bouchehr pourrait avoir de graves conséquences pour tous les pays arabes du golfe Persique. Ces attaques doivent cesser immédiatement. »

Auparavant, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique, tout en démentant les allégations diffusées sur les réseaux sociaux concernant une attaque contre la centrale nucléaire de Bouchehr, avait déclaré que cette centrale se trouvait dans un état tout à fait normal, sûr et stable.