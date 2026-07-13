Reuters : Le prix du pétrole augmente avec l’escalade des tensions entre l’Iran et les États-Unis

Selon l’agence de presse ABNA citant Reuters, les prix mondiaux du pétrole ont augmenté de plus de 2 % lors des échanges d’aujourd’hui.

Selon ce rapport, l’escalade des tensions et des affrontements militaires entre l’Iran et les États-Unis dans la région, ainsi que la réduction des approvisionnements en pétrole via le détroit d’Ormuz, figurent parmi les facteurs les plus importants de la hausse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux.

Le commandement central de l’armée terroriste américaine (CENTCOM) avait annoncé quelques heures plus tôt le début d’une nouvelle vague d’attaques contre l’Iran, sous prétexte de réduire la capacité militaire de Téhéran à cibler les navires transitant par le détroit d’Ormuz.