La participation de millions de personnes aux funérailles du leader martyr fut un grand référendum de loyauté envers la Révolution

Selon le correspondant d’ABNA, l’ayatollah Seyyed Ahmad Khattami, dimanche soir, lors de la cérémonie de commémoration du leader martyr de la Révolution islamique au sanctuaire de Fatima Masoumeh (que la paix soit sur elle), en évoquant les dimensions sans précédent des funérailles et de l’adieu au leader martyr, a déclaré : « Ce qui s’est produit en Iran et en Irak est considéré, aux yeux de nombreux médias mondiaux, comme les plus grandes funérailles de l’histoire et le plus grand rassemblement populaire du siècle. »

Il a ajouté : « Les médias étrangers ont qualifié cette participation de plus grand référendum de la République islamique d’Iran, et même les statistiques minimales publiées témoignent de la présence de millions de personnes aux cérémonies funéraires. »

L’imam du vendredi provisoire de Téhéran a poursuivi : « En Irak également, des millions de personnes se sont rassemblées dans les villes de Nadjaf et Kerbala pour rendre hommage au leader martyr, et s’il n’y avait pas eu de restrictions concernant la participation des femmes, le nombre de participants aurait dépassé les chiffres annoncés. »

Il a souligné : « Les médias occidentaux ont rapporté une foule sans précédent à Téhéran et dans d’autres villes, et cette participation fervente était une réalité que même les opposants à la République islamique n’ont pu ignorer. »