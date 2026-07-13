Gharibabadi : Aucune action contre l’Iran ne doit rester sans réponse

Selon l’agence de presse ABNA, Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, a écrit tôt mardi 22 Tir 1405 (13 juillet 2026) sur sa page personnelle dans l’un des réseaux sociaux : « La poursuite de la stratégie de riposte écrasante contre toute agression militaire contre le pays est essentielle. Le ShAm (ou le Parlement) doit approuver une mesure par laquelle la réponse ferme et regrettable du système en cas de toute tentative d’assassinat contre le Guide suprême de la Révolution islamique, les responsables militaires et civils, sera prédéfinie. »

Il a ajouté : aucune action contre l’Iran ne doit rester sans réponse.