Face à l’oppression, la neutralité n’a pas de sens

Code d'info: 1839269

Dans une déclaration emblématique, l’Imam Ali (AS) a formulé l’un des principes les plus fondamentaux de la justice islamique : « Soyez un adversaire pour l’oppresseur et un soutien pour l’opprimé. » Cette parole, souvent citée dans les cercles religieux, est bien plus qu’un simple conseil moral. Elle définit une ligne de conduite claire pour toute personne aspirant à la justice divine. Selon l’école de pensée alaouite, le silence face à l’injustice, l’indifférence envers le sort des opprimés, ou le retrait du champ de la défense des droits sont incompatibles avec la foi authentique.