Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Une image largement partagée sur les réseaux sociaux montre une banderole officielle installée par la province de Karbala, en Irak, à l'occasion de l'Arba'ïn de l'Imam Hussein (AS) pour l'année 1448 de l'hégire. Sur cette affiche, on peut lire : « La province sacrée de Karbala salue le premier pèlerin de l'Arba'ïn de l'Imam Hussein (AS) : le leader martyr, l'ayatollah Khamenei (que Dieu sanctifie son âme) ».

Ce message officiel, qui émane des autorités locales de la ville sainte, revêt une importance particulière. Il intervient alors que les cérémonies du deuil de l'Arba'ïn rassemblent chaque année des millions de fidèles du monde entier, et que la figure du défunt Guide suprême de l'Iran est associée à la lutte contre l'oppression et à la défense des valeurs de l'Achoura.

Les internautes ont largement salué cette initiative, y voyant un hommage mérité à un homme qui a consacré sa vie à la résistance contre l'arrogance mondiale et au soutien des opprimés, en particulier la cause palestinienne. La banderole a également été interprétée comme un signe de l'unité entre les communautés chiites d'Iran et d'Irak, et comme une reconnaissance du rôle central de l'Imam Khamenei dans le renforcement de l'axe de résistance.

La province de Karbala, en choisissant de désigner le Leader martyr comme « premier pèlerin » de l'Arba'ïn, a tenu à souligner que l'esprit de l'Imam Hussein (AS) transcende les frontières et que ses vrais héritiers sont ceux qui, comme le défunt Guide, se sont levés contre l'injustice et ont défendu la dignité des peuples.

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