Récit d'un révolutionnaire bahreïni sur la cérémonie d'adieu au leader martyr de la Révolution

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA) — avant le début de la cérémonie populaire d'adieu au corps pur du leader martyr de la Révolution islamique, des groupes et des personnalités politiques de différents pays sont arrivés au lieu de prière avec des cérémonies spéciales pour un adieu officiel au corps du leader martyr de la Révolution.

Le docteur Rachid al-Rachid, chercheur et activiste bahreïni, a rédigé une note sur sa présence à la cérémonie d'adieu et d'obsèques du leader martyr de la Révolution, l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei (que la miséricorde d'Allah soit sur lui) :

Nous avons participé à la cérémonie historique d'adieu et d'obsèques du grand leader, l'imam martyr, l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei (que la miséricorde d'Allah soit sur lui), qui s'est tenue à Téhéran. Cet adieu était un spectacle grandiose et montrait les dimensions de la grandeur et de la stature de cet homme qui a passé sa vie au service de l'islam et des affaires de la oumma.

Au milieu de cette tristesse digne de la perte d'une personnalité exceptionnelle, nous nous sommes tenus lors de cette cérémonie avec recueillement devant son corps pur pour dire adieu à un leader dont les sacrifices et la stature rendent les mots de condoléances indignes de sa grandeur.

Louange à Dieu qui nous a accordé le bonheur de connaître l'imam martyr et leader, l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Hosseini Khamenei, et de connaître ses pensées et son grand jihad. Si cette oumma avait pu sacrifier son sang pour lui, elle l'aurait certainement fait ; mais le destin a voulu que lui-même, par son sang pur, se sacrifie pour l'oumma, afin d'achever ainsi son chemin de vie accompli, riche en jihad, en sacrifice et en générosité, par ce qu'il désirait et ce qu'il méritait — le martyre et la rencontre avec Dieu.

Lorsque nous nous tenions devant son corps pur, nous nous sommes adressés à son âme pure et avons dit : Ô notre maître, partez en paix et dormez les yeux pleins de lumière (en repos) ; car vous avez laissé derrière vous une armée d'hommes libres et nobles qui marchent aujourd'hui sur votre voie, qui restent fidèles à votre grand message et qui portent après vous l'étendard de l'honneur et de la dignité.

Vos jeunes lions ne craignent plus les oppresseurs, et encore moins vos hommes fermes qui se tiennent en première ligne contre les forces de l'oppression et de l'arrogance. Ce que nous avons vu hier — des foules immenses à la solidarité sans précédent du peuple et de l'État — est la meilleure preuve que la voie de la résistance et de la direction (wilayat) se poursuivra.

Nous avons vu comment cette cérémonie, décrite comme la plus grande de l'histoire de ce pays, a réuni des délégations officielles et populaires du monde entier ; elle a montré que le message éternel que le leader martyr a pris à cœur tout au long de sa vie se poursuivra jusqu'à ce que Dieu hérite de toute la terre et de ceux qui s'y trouvent.

En participant à cette cérémonie de deuil, nous ne disons pas au grand leader « adieu » ; au contraire, nous affirmons que nous restons fermes et fidèles au serment de cette mission, et notre rendez-vous avec lui et avec tous les hommes libres réside dans la patience et la constance sur les principes ; là où notre serment et notre promesse de continuer sur la voie de sa mission jusqu'à la victoire se renouvellent.