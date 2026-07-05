Les Mowkebs des migrants afghans ont accueilli les endeuillés du leader martyr

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), coïncidant avec la cérémonie grandiose d'adieu à la dépouille du leader martyr de la oumma islamique, les migrants afghans résidant en Iran, en installant des dizaines de Mowkebs d'accueil et culturels autour du lieu de prière de l'imam Khomeini à Téhéran et en divers points de la capitale, ont joué un rôle actif et remarquable dans le service aux endeuillés.

Ces Mowkebs des migrants afghans, en offrant divers services culturels et d'accueil, notamment la distribution de repas chauds, de boissons, de colis culturels-religieux et l'installation de stands d'information, ont accueilli des milliers de personnes en deuil.

Les migrants afghans, avec un grand enthousiasme et un dévouement total, depuis les premières heures de la cérémonie jusqu'à tard dans la nuit, étaient présents dans les lieux autour du lieu de prière et, par leur service sincère, ont montré un symbole de compassion et d'unité de la oumma islamique. Ce service se poursuit aujourd'hui et demain à Téhéran, et dans les jours à venir à Qom et à Machhad.

L'installation de ces Mowkebs, réalisée en coordination avec la vaste participation de la communauté afghane résidant en Iran, reflète la profondeur de l'amour et de la dévotion envers le leader martyr de la Révolution. De nombreux endeuillés iraniens ont remercié les migrants pour cette initiative et l'ont décrite comme un signe de cohésion et de solidarité entre les musulmans.

Cette présence active et ce service étendu des migrants afghans ont non seulement contribué de manière significative à la tenue grandiose de la cérémonie d'adieu, mais ont également montré une fois de plus que cette communauté, par sa compassion dans les moments critiques, se tient aux côtés du peuple iranien et, par ses services culturels et d'accueil, a pris en charge une partie du lourd fardeau de l'hospitalité.