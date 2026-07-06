Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – la FIFA, par une décision inattendue et controversée, a suspendu la suspension d'un match du joueur américain Folarin Balogun, qui pourra ainsi jouer le match de huitième de finale de la Coupe du monde contre la Belgique pour les États-Unis.

Cet attaquant de 25 ans avait été expulsé sur carton rouge direct lors de la victoire 2-0 des États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine, pour une faute sur le défenseur adverse Tarik Muhremović. La FIFA a annoncé que sa suspension automatique d'un match serait suspendue pour un an.

Dans un communiqué justifiant cette mesure, la FIFA déclare : « Conformément à l'article 27 du Règlement disciplinaire de la FIFA, l'exécution de la suspension pour ce match est suspendue pour une période probatoire d'un an. Si Folarin Balogun commet une autre infraction de nature et de gravité similaires pendant la période probatoire, la suspension sera levée et la sanction sera appliquée sans préjudice de toute sanction supplémentaire pour la nouvelle infraction. »

À première vue, la justification de la FIFA peut paraître recevable au vu des précédents où la suspension d'un joueur était reportée au tournoi suivant, mais la levée d'une suspension pendant un tournoi n'a pas de fondement légal selon les règlements de la FIFA. Le cas de Balogun est clairement différent – un carton rouge en pleine Coupe du monde, très probablement levé sous pression politique ; une hypothèse renforcée par des éléments tels que les relations étroites et anciennes entre la Maison Blanche et la FIFA, le ridicule « Prix de la paix de la FIFA » décerné à Trump par Infantino, et ainsi de suite.

L'affaire devient intéressante lorsque Trump exprime sa joie dans un message, qualifie la suspension de ce joueur de « plus grande injustice » et écrit : « Je remercie la FIFA d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir rectifié une grande injustice ! Le président Donald J. Trump. »

La Belgique : Nous sommes perplexes ; une action contraire à la loi et au fair-play !

Cette décision a sérieusement irrité les Belges, et la fédération de ce pays a publié une déclaration cinglante : « L'Union royale belge de football est perplexe face à la décision de la FIFA de déclarer le joueur américain suspendu (Folarin Balogun) éligible pour le match États-Unis-Belgique du lundi 6 juillet. La FIFA a annoncé sa décision sur la base de l'article 27 du Règlement disciplinaire. Cet article stipule explicitement que le Comité disciplinaire de la FIFA peut décider de suspendre l'exécution d'une sanction disciplinaire antérieure. »