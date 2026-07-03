 Une représentante indonésienne : « La tragédie a ouvert les yeux du peuple indonésien »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Parmi les milliers de participants aux funérailles du Leader martyr, l'ayatollah Syed Ali Khamenei, à Téhéran, Mega Hertati, représentante indonésienne de l'Assemblée mondiale des Ahl al-Bayt (AS), a livré un message poignant. « Lorsque j'ai appris le martyre du Leader et de sa famille, j'ai ressenti la même douleur que si j'avais perdu mon propre père », a-t-elle confié, soulignant son lien personnel avec l'Iran, où réside son époux.

Elle a expliqué que cette tragédie a retourné la propagande anti-iranienne en Indonésie, pays de 300 millions d'habitants, dont 90 % sont musulmans. « Le sentiment a changé : si vous demandez aujourd'hui à un Indonésien s'il soutient l'Amérique ou l'Iran, il répondra l'Iran », a-t-elle affirmé.

Mega Hertati a insisté sur le devoir qui l'a amenée à Téhéran, rappelant que le Leader martyr « était le visage de l'Iran ». Elle a lancé un avertissement clair aux États-Unis et au régime sioniste : « Vous ne pourrez jamais détruire un pays qui possède une longue histoire de civilisation et de résistance contre l'oppression. » Ses paroles ont été saluées par la foule en deuil, réaffirmant l'unité et la détermination du peuple iranien.

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