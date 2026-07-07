  1. Accueil
  2. service
  3. Iran

 Araghchi : « Aucune négociation finale tant que les menaces américaines continuent »

7 juillet 2026 - 15:55
Code d'info: 1836819
 Araghchi : « Aucune négociation finale tant que les menaces américaines continuent »

 Dans un message publié sur X, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a rappelé que le paragraphe 13 du mémorandum d'accord est sans équivoque : les pourparlers pour un accord final ne commenceront pas si les États-Unis maintiennent leurs menaces. Il a également souligné que des millions d'Iraniens se sont rassemblés pour honorer l'héritage du défunt Guide suprême, l'ayatollah Khamenei, et que ni le peuple ni les forces armées ne sont ébranlés par les intimidations. Le ministre a exhorté Washington à respecter ses engagements.

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, a publié un message sur le réseau social X dans lequel il a abordé les développements récents concernant les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Il a souligné que le mémorandum d'accord, signé entre les deux pays, stipule clairement dans son paragraphe 13 que « les négociations pour un accord final ne débuteront pas si les menaces américaines persistent ».

Araghchi a écrit : « Des millions d'Iraniens fiers se sont ralliés dans l'unité pour honorer le grand ayatollah Khamenei et son héritage. Ni le peuple ni nos forces armées courageuses ne sont ébranlés par les menaces. » Cette déclaration intervient alors que les tensions entre Téhéran et Washington restent vives, notamment sur les questions nucléaires, régionales et sécuritaires.

Le ministre a également appelé les États-Unis à respecter leurs engagements, en déclarant : « Le paragraphe 13 est clair. Honorez votre signature. » Il a ainsi réitéré la position iranienne selon laquelle la confiance et les négociations ne peuvent prospérer que dans un climat exempt de pressions et d'intimidations.

Ce message intervient après une série de consultations diplomatiques entre les deux pays, alors que l'Iran continue de défendre sa souveraineté et ses droits face à ce qu'il perçoit comme des politiques hostiles de la part de Washington. Araghchi a souligné que l'unité nationale et la résilience du peuple iranien constituent le principal rempart contre toute tentative d'affaiblir le pays.

Fin/229

Tags

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha