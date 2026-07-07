 Araghchi : « Aucune négociation finale tant que les menaces américaines continuent »

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, a publié un message sur le réseau social X dans lequel il a abordé les développements récents concernant les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Il a souligné que le mémorandum d'accord, signé entre les deux pays, stipule clairement dans son paragraphe 13 que « les négociations pour un accord final ne débuteront pas si les menaces américaines persistent ».

Araghchi a écrit : « Des millions d'Iraniens fiers se sont ralliés dans l'unité pour honorer le grand ayatollah Khamenei et son héritage. Ni le peuple ni nos forces armées courageuses ne sont ébranlés par les menaces. » Cette déclaration intervient alors que les tensions entre Téhéran et Washington restent vives, notamment sur les questions nucléaires, régionales et sécuritaires.

Le ministre a également appelé les États-Unis à respecter leurs engagements, en déclarant : « Le paragraphe 13 est clair. Honorez votre signature. » Il a ainsi réitéré la position iranienne selon laquelle la confiance et les négociations ne peuvent prospérer que dans un climat exempt de pressions et d'intimidations.

Ce message intervient après une série de consultations diplomatiques entre les deux pays, alors que l'Iran continue de défendre sa souveraineté et ses droits face à ce qu'il perçoit comme des politiques hostiles de la part de Washington. Araghchi a souligné que l'unité nationale et la résilience du peuple iranien constituent le principal rempart contre toute tentative d'affaiblir le pays.

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