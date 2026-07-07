L’épreuve du four ; la véritable mesure des compagnons de l’Imam Sadiq (AS)À l’époque des révoltes contre le pouvoir abbasside, beaucoup pensaient que

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À l’époque des révoltes contre le pouvoir abbasside, beaucoup pensaient que l’Imam Sadiq (AS) allait proclamer son État. Mais celui-ci, par une épreuve aussi simple que décisive – l’ordre d’entrer dans un four embrasé – a montré que la véritable qualité des partisans ne se juge ni par les discours, ni par le nombre, mais par l’obéissance, la confiance et la foi. Cet épisode, rapporté par les historiens, constitue une leçon fondamentale pour tout croyant : seules la soumission complète à l’Imam et la certitude intérieure peuvent mener à la victoire, et non les apparences ou les foules.