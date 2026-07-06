Ansarullah : les activités de l'aéroport de Sanaa se poursuivront

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – le mouvement yéménite Ansarullah, tout en avertissant l'Arabie saoudite contre toute ingérence au Yémen, a déclaré qu'il continuerait d'assurer des vols à l'aéroport international de Sanaa sans obtenir d'autorisation d'aucune partie.

Comme le rapporte as-Sumaria, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères du gouvernement contrôlé par Ansarullah à Sanaa, il est indiqué : « Le peuple yéménite a pris sa décision de mettre fin à l'agression, de briser le blocus et de faire face aux agresseurs, et il ne reculera pas devant cette décision, quel qu'en soit le prix. »

Le communiqué ajoute : « La reprise des activités de l'aéroport international de Sanaa est un droit souverain du Yémen, et Sanaa continuera sur cette voie sans demander l'autorisation à quiconque. »

Ansarullah a également accusé l'Arabie saoudite de tenter d'égarer l'opinion publique en déformant les faits et en inversant les réalités. Ces déclarations ont été faites en réponse à un communiqué de la coalition arabe qui avait averti Ansarullah contre toute violation de la souveraineté yéménite.

Dans le communiqué d'Ansarullah, il est souligné : « Toute action du régime saoudien aura des répercussions négatives sur la stabilité de la région, qui est déjà en proie au chaos, et entraînera des conséquences désastreuses pour l'économie mondiale. »

Le mouvement Ansarullah avait auparavant déclaré que l'Arabie saoudite avait tenté d'empêcher l'atterrissage d'un avion iranien transportant 200 citoyens yéménites à l'aéroport international de Sanaa.