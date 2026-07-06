Représentant du mouvement Jihad islamique palestinien : notre relation avec l'imam Khamenei était un lien d'amour et de résistance

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – «Nasser Abou Charif», représentant du mouvement Jihad islamique palestinien en Iran et membre du bureau politique de ce mouvement, en marge de la conférence internationale «L'imam Khamenei ; le leader éternel de la résistance», dans un entretien avec le correspondant d'ABNA, évoquant la cérémonie d'adieu au corps du leader martyr à la mosquée Imam Khomeini de Téhéran, a déclaré : «La cérémonie d'hommage à ce martyr était véritablement grandiose et s'est déroulée avec la large participation de différentes couches de la population, y compris diverses délégations islamiques. C'est le minimum que nous et la communauté islamique puissions faire pour ce grand martyr ; car son parcours, sa vie et ses actions au fil des nombreuses années méritent les plus hauts degrés d'honneur, de respect et de dévouement.»

Il a poursuivi : «Pour nous, en tant que peuple palestinien, la relation avec l'imam Khamenei allait au-delà de ces mots ; il existait entre nous un lien authentique d'amour et une relation particulière que nous ressentions profondément lors de chacune de nos rencontres avec lui. Pas plus tard qu'hier, en marge de la cérémonie, j'ai serré la main de l'ayatollah Gomi, adjoint aux relations internationales du cabinet du Guide suprême. Il m'a dit que l'imam Khamenei avait une affection particulière pour nous et qu'il se réjouissait toujours de nous rencontrer. J'ai répondu que nous ressentions la même chose ; nous l'aimons du plus profond de notre cœur et nous avons pour lui respect et dévotion, tant pour sa personnalité que pour ses actions.»

Le représentant du mouvement Jihad islamique palestinien en Iran, souhaitant que Dieu comble l'imam Khamenei de Sa miséricorde et de Sa satisfaction, a ajouté : «Il était un véritable leader et a dirigé le projet religieux, politique et civilisationnel de la communauté pendant trente-sept ans. L'imam Khamenei a su faire face aux États-Unis d'Amérique et à leur nature arrogante au moment où ils étaient au summum de leur puissance – un pays qui, depuis 1991, est la nation la plus puissante de l'histoire de l'humanité, dont le budget de la défense dépasse les mille milliards de dollars et qui dispose d'immenses capacités politiques, diplomatiques, médiatiques et culturelles. Pourtant, il s'est dressé contre cette puissance, l'a défiée, l'a vaincue et l'a contrainte à la table des négociations. Cela témoigne d'une force immense et d'une grande réalisation – une réalisation qui n'a pas été un événement ponctuel ou éphémère, mais le fruit d'une lutte longue et continue.»

Nasser Abou Charif, évoquant le fait que la Palestine et le Liban s'inspirent de l'Iran, a déclaré : «En Palestine, nous disposons de ressources limitées et nous vivons sous occupation ; néanmoins, nous résistons à cette occupation avec des moyens modestes – une lutte dans laquelle la République islamique d'Iran et son soutien ont joué un rôle central. Il en va de même pour l'affrontement avec le régime sioniste au Liban. Par conséquent, je crois que les marches et les conférences que nous voyons ne sont que le minimum de notre devoir. Sa mémoire est vivante dans le cœur de nous tous – en tant que Palestiniens et en tant que musulmans – et je crois que les véritables dimensions de la personnalité de l'imam Khamenei se révéleront progressivement.»

Le membre du bureau politique du mouvement Jihad islamique palestinien a souligné : «L'imam Khamenei s'est dressé contre les vastes campagnes de déformation et les grandes manœuvres qui ont envahi la région. Les médias occidentaux, sionistes et arabes s'efforcent tous de déformer l'image de l'Iran ; néanmoins, je crois qu'avec le temps, la vérité émergera et la place réelle de ce grand imam – que nous connaissons bien et dont nous apprécions la valeur – sera reconnue. Je demande à Dieu le Très-Haut de le combler des plus hauts degrés du Paradis, aux côtés des prophètes et des justes, de Sa miséricorde et de Sa satisfaction.»