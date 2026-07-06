The Guardian dans son reportage sur les funérailles du leader martyr : la présence de millions de personnes et le slogan commun « Nous devons nous lev

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) – The Guardian, en référence à la présence de millions de personnes dans les rues de Téhéran, a écrit que le flot de la foule vêtue de noir avec des drapeaux sur lesquels était inscrit le slogan « Nous devons nous lever » était perçu comme une sorte de réponse symbolique à la guerre que Donald Trump a lancée contre l'Iran en février. Cette présence massive est un symbole de cohésion nationale face aux pressions extérieures.

Ce média a poursuivi en indiquant que le parcours du cortège de la place de la Révolution à la place de la Liberté était rempli d'une foule qui, dès les premières heures du matin, s'était rendue au centre-ville dans des métros bondés. Les endeuillés, portant des portraits du leader martyr et scandant des slogans sur sa position élevée devant Dieu, ont créé une atmosphère empreinte de deuil et de soif de vengeance.

The Guardian a décrit l'ordre de la cérémonie comme réussi et a déclaré que l'ordre sans précédent de la cérémonie, qui s'est déroulée sans pertes, constitue un succès organisationnel pour les forces bénévoles et les institutions gouvernementales au milieu de la crise.