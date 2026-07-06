Les États-Unis sont la principale cause de l'insécurité dans la région / L'Iran répondra fermement à toute agression

Selon l'Agence de presse internationale Ahl-ul-Bayt (ABNA) — Abdolreza Rahmani Fazli, ambassadeur d'Iran en Chine, a répondu lors de sa conférence de presse aux questions les plus importantes des journalistes concernant les évolutions dans la région, le détroit d'Ormuz, les négociations nucléaires et les relations entre l'Iran et la Chine.

M. Rahmani Fazli, répondant à une question sur la perception de frais auprès des navires traversant le détroit d'Ormuz, a souligné que cette mesure est un « coût de service » et non un péage ou une taxe, et a déclaré : Conformément au droit international et dans le but d'assurer la sécurité de la navigation, de protéger l'environnement et de fournir des services maritimes, l'Iran percevra des frais déterminés auprès des navires de passage. Ces frais seront mis en œuvre après l'expiration de la période de 60 jours de l'accord avec les États-Unis.

Il a également annoncé : Pour les pays amis et alliés, y compris la Chine, des facilités et des considérations spéciales seront prévues. La Chine a toujours été aux côtés de l'Iran dans les moments difficiles, il est donc naturel que nous accordions une attention particulière à ce pays dans ce domaine.

Concernant la situation actuelle du trafic dans le détroit d'Ormuz, Rahmani Fazli a déclaré : Heureusement, le trafic des navires commerciaux revient progressivement à la normale, et les coordinations nécessaires ont été effectuées avec les pays riverains du Golfe Persique, y compris Oman. Il a également reconnu que le volume du trafic n'a pas encore atteint le niveau d'avant les tensions récentes, mais la tendance est à l'amélioration.

L'un des principaux axes de cette conférence était le programme nucléaire iranien. L'ambassadeur d'Iran, faisant référence aux fatwas du Guide suprême et aux lois internes, a clairement déclaré : La République islamique d'Iran, sur la base des enseignements religieux, des principes de la Constitution et des obligations internationales, n'a jamais cherché et ne cherchera jamais à produire ou à développer des armes nucléaires. Notre programme nucléaire est entièrement pacifique et placé sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).