Le ministre des Affaires étrangères du Congo : L'imam Khamenei était une source d'inspiration pour les peuples opprimés du monde

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), Constant-Serge Bonda, ministre des Affaires étrangères de la République du Congo (Congo-Brazzaville), a décrit l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, leader martyr de la Révolution islamique, comme une inspiration pour les peuples opprimés du monde.

En évoquant la stature internationale du leader martyr, il a déclaré : L'imam Khamenei était une source d'inspiration pour les peuples opprimés à travers le monde, et sa pensée et son parcours ont eu un large écho bien au-delà des frontières de l'Iran parmi les peuples épris de liberté.

Le ministre des Affaires étrangères du Congo a également précisé que le leader martyr de la Révolution islamique, sur la scène internationale, était l'incarnation même de la fermeté, de la persévérance et de la résistance, et que par ses positions, il est devenu un modèle pour les peuples qui luttent contre la domination et l'injustice.