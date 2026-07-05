Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), Grigori Matrosov, prêtre de l'Église orthodoxe russe et représentant du département des relations extérieures de cette Église, a déclaré dans un entretien que le martyre de l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, leader martyr de la Révolution islamique, non seulement n'a pas affaibli l'Iran, mais a rendu ce pays plus puissant qu'auparavant.

Lui qui figurait parmi les invités présents à la cérémonie des obsèques du corps pur du leader martyr, répondant à une question sur la personnalité de l'ayatollah Khamenei, a dit : Si je veux le présenter au peuple de mon pays, je dirai qu'il a passé toute sa vie sur le chemin de Dieu et au service du peuple iranien, et jusqu'au bout de cette voie, il a sacrifié sa propre vie.

Matrosov a ajouté : Les États-Unis et le régime sioniste pensaient qu'en assassinant le leader de la Révolution islamique, ils ouvriraient la voie à la domination sur l'Iran, mais ce calcul était complètement erroné.

Il a souligné : Contrairement aux idées de Washington et de Tel-Aviv, le martyre de l'ayatollah Khamenei a conduit au renforcement de l'Iran, et ce pays, après cet événement, continuera sa route avec plus de force qu'auparavant.