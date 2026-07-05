Présence de délégations d'Espagne et d'Amérique latine à la cérémonie d'adieu au leader martyr de la Révolution islamique

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), les médias espagnols ont rapporté la présence de personnalités et de délégations officielles, culturelles et médiatiques d'Espagne et de plusieurs pays d'Amérique latine à la cérémonie d'adieu à la dépouille de l'ayatollah al-Ozma Sayyid Ali Khamenei, leader martyr de la Révolution islamique, au lieu de prière de l'imam Khomeini à Téhéran.

D'après les médias espagnols, Waldrack Ludwing Jantske Whittaker, ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, à la tête d'une délégation officielle, a participé à cette cérémonie et, tout en rendant hommage à la dépouille du leader martyr, a transmis le message de condoléances du président Daniel Ortega et de la vice-présidente Rosario Murillo à sa famille et aux responsables de la République islamique d'Iran.

Le ministre des Affaires étrangères du Nicaragua a également rencontré, lors de son voyage à Téhéran, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a souligné la solidarité du gouvernement et du peuple du Nicaragua avec la République islamique d'Iran et a présenté ses condoléances pour le martyre de l'ayatollah Khamenei et des autres martyrs iraniens.

À cette cérémonie ont également assisté le représentant spécial de la République de Cuba ainsi qu'une délégation officielle, qui, en rendant hommage à la dépouille du leader martyr, a exprimé la compassion de son pays envers le peuple iranien.

Outre les délégations officielles, un groupe d'activistes culturels et médiatiques d'Espagne, du Brésil, d'Argentine, de Colombie, d'Équateur, de Bolivie et du Nicaragua a également participé à la cérémonie d'adieu et, en exprimant leur compassion envers le peuple iranien, a honoré la mémoire du leader martyr de la Révolution islamique.

En marge de cette cérémonie, plusieurs membres des délégations culturelles et médiatiques tenaient en main l'édition espagnole du livre « Le sang du cœur devenu rubis » – les mémoires de l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei sur les années de lutte, de prison et d'exil.