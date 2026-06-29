La Syrie a condamné les agressions du régime sioniste

Selon l’agence de presse ABNA, le ministère syrien des Affaires étrangères a, dans un communiqué, fermement condamné les récentes attaques du régime sioniste contre les provinces de Qouneïtra et de Deraa, les qualifiant de violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays.

Le communiqué indique que les tirs d’artillerie et les incursions des militaires israéliens sur le sol syrien, outre qu’ils sèment la terreur et l’effroi parmi les civils, sont contraires au droit international, à la Charte des Nations Unies et à l’Accord de séparation des forces de 1974.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a souligné : « La poursuite de ces agressions menace la sécurité et la stabilité de la région et accroît les souffrances des habitants des zones frontalières. »

Damas a également appelé l’ONU et la communauté internationale à assumer leurs responsabilités et à prendre des mesures pour mettre un terme aux agressions répétées du régime sioniste et assurer la pleine application de l’Accord de séparation des forces.

Selon des rapports, dimanche, les militaires du régime sioniste sont entrés dans le village d’Abidine, dans la banlieue ouest de Deraa, et ont bombardé la zone à l’aide d’hélicoptères et d’artillerie, causant des dégâts aux habitations et forçant plusieurs habitants à quitter leurs maisons.