Pezeshkian : Si la partie américaine respecte le mémorandum d'accord, nous aussi nous le respecterons

Selon l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian a écrit sur sa page personnelle : La compréhension mutuelle est une affaire bilatérale. Si la partie américaine respecte le mémorandum d'accord, nous aussi nous remplirons nos engagements.

Il a ajouté : Notre approche face aux fanfaronnades déraisonnables et aux menaces sans fondement est de nous appuyer sur la rationalité et la dignité humaine dans nos décisions, et de défendre avec fermeté et sans crainte lorsque l'action est requise.