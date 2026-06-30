L'ayatollah Araafi : La poursuite des négociations dans le cadre des politiques du système est dans l'intérêt du pays

Selon l'agence de presse ABNA, l'ayatollah Alireza Araafi, lors d'une rencontre avec Pezeshkian, après avoir remercié le président pour son action dans les moments critiques du pays, a déclaré : votre présence continue sur le terrain dans des conditions difficiles et lors des événements récents est un signe de courage, de responsabilité et de dévouement au service du peuple.

Le directeur des séminaires religieux du pays, en évoquant la gestion des questions économiques dans le contexte des contraintes et difficultés existantes, a estimé que les mesures du gouvernement dans ce domaine méritaient des éloges et a ajouté : l'entrée du gouvernement dans le processus de négociation et la poursuite des voies diplomatiques sont également une étape importante, et nous espérons que ce processus se poursuivra dans le cadre des politiques générales du système et de la Haute Direction, jettera les bases de conditions favorables dans la période d'après-guerre, consolidera les acquis stratégiques de la Troisième Guerre (guerre de résistance) et renforcera la solidarité des pays islamiques et de l'axe de la résistance.

L'ayatollah Araafi a également souligné les capacités organisées des séminaires religieux et des institutions religieuses supérieures à Qom et dans tout le pays dans la gestion sociale et culturelle, et a déclaré : dans le cadre des structures des états-majors opérationnels de la Howza, plus de 40 000 personnes issues des séminaires religieux se sont mobilisées lors des événements récents et ont joué leur rôle aux côtés du peuple et du système. Il a toujours été souligné à ces forces que, tout en soutenant les décisions du système et de la Haute Direction, elles doivent éviter les comportements agressifs dans ce domaine ; cependant, l'espace pour la critique, l'expression d'avis d'experts et la revendication doit également être préservé.

L'ayatollah Araafi a ensuite insisté sur la disponibilité des séminaires religieux à coopérer à la résolution des problèmes sociaux et à la promotion du modèle axé sur la mosquée, sous la coordination et la direction du Quartier général national de la mosquée, et a déclaré : la Howza et le clergé considèrent comme leur devoir d'être présents sur le terrain, dans la mesure de leurs forces et capacités, pour résoudre les problèmes de la société et contribuer au développement du pays. Il ne fait aucun doute que la patience, la sagesse et la fermeté du gouvernement dans les circonstances actuelles joueront un rôle décisif dans le surmontement des défis existants par le pays.

Il a souligné l'importance de prendre en compte les pensées des deux Imams de la Révolution, de suivre les directives du Guide suprême de la Révolution islamique et les recommandations des grands Marja' (autorités religieuses), ainsi que de consulter les élites des séminaires et des universités, et surtout de porter une attention particulière au peuple cher, à la rue et à la place (le peuple) et à leurs moyens de subsistance.

Le directeur des séminaires religieux du pays a également formulé des propositions dans le domaine du développement des échanges scientifiques et internationaux, notamment l'attraction d'étudiants étrangers d'universités prestigieuses, l'expansion de l'enseignement du persan et le transfert de connaissances techniques, le développement de la diplomatie scientifique et culturelle, la création de réseaux et de circuits touristiques pour les pays intéressés par l'Iran, et l'exploitation du potentiel des commerçants et des diplômés des séminaires et des universités dans le développement des relations économiques et culturelles.