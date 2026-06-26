 Téhéran met en garde contre les mouvements aériens sionistes et menace de riposter

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le Commandement central du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a publié, ce samedi, un communiqué dans lequel il dénonce vigoureusement les récentes manœuvres aériennes du régime sioniste, effectuées dans l'espace aérien de certains pays voisins, en direction de l'Iran. Selon ce communiqué, ces actions « dangereuses et provocatrices » constituent une menace directe contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, et ne peuvent être tolérées.

La déclaration précise que le régime sioniste, connu pour son hostilité permanente envers l'Iran et ses politiques expansionnistes dans la région, cherche à tester les capacités de défense iraniennes et à créer un climat d'insécurité aux frontières du pays. Le Commandement central du CGRI a souligné que ces mouvements aériens, effectués dans le cadre de ce qu'il appelle « une campagne de pression psychologique », sont une violation flagrante des normes internationales et une menace pour la stabilité régionale.

Dans un avertissement sans équivoque, le communiqué a déclaré : « Si les États-Unis sont incapables de contrôler et de maîtriser le régime sioniste, la République islamique d'Iran n'acceptera aucune menace contre elle et considérera comme un droit légitime de répondre à ces actions dangereuses. » Cette mise en garde intervient alors que les relations entre Téhéran et Washington restent tendues, les États-Unis étant accusés par l'Iran de soutenir inconditionnellement les provocations israéliennes dans la région.

Le Commandement central du CGRI a également rappelé que l'Iran dispose des capacités militaires nécessaires pour dissuader toute agression et protéger ses frontières. Il a mis en garde les pays voisins contre toute collaboration avec les manœuvres du régime sioniste, les appelant à respecter leurs obligations internationales en matière de bon voisinage et à ne pas permettre que leur espace aérien soit utilisé pour des actions hostiles contre l'Iran.

Cette déclaration survient alors que les tensions dans la région du Golfe Persique et au-delà continuent de monter, avec des exercices militaires, des déploiements navals et aériens, et des échanges de menaces entre les différents acteurs. L'Iran, qui a toujours affirmé sa politique de défense légitime, réitère son engagement à préserver sa sécurité nationale par tous les moyens nécessaires, tout en appelant à la retenue et au dialogue pour éviter toute escalade.

La communauté internationale suit de près ces développements, les appels à la désescalade se multipliant face à une situation régionale déjà volatile. Toutefois, les positions fermes de Téhéran, combinées aux provocations répétées du régime sioniste, laissent présager une période de tensions accrues, avec des implications potentielles pour la sécurité de l'ensemble de la région.

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