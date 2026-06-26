Une figure médiatique conservatrice américaine : Pendant des années, je me suis trompé sur l'islam

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), « Tucker Carlson », commentateur politique conservateur américain, a admis que ses positions antérieures sur l'islam et les musulmans étaient erronées. Il s'agit d'un nouveau tournant dans son parcours intellectuel et politique, survenu après sa prise de distance avec le président américain « Donald Trump » et l'intensification de ses critiques envers le régime sioniste. Le magazine Newsweek a consacré un reportage à ce sujet.

Carlson a déclaré dans une interview à Sky News : « Pendant des années, j'ai répété dans mes émissions télévisées que le problème, c'est l'islam, le problème, ce sont les musulmans, ils veulent tous nous tuer. » Il a ajouté : « J'étais hystérique et j'y croyais. Maintenant, je sais que ce n'est pas vrai, et aucune de ces affirmations n'est exacte, mais à l'époque, j'y croyais. »

Ce changement de position ne se limite pas à l'islam ; son regard sur le régime sioniste a également évolué. Carlson a déclaré à propos de ce régime : « L'Israël que j'ai visité il y a des décennies ne ressemble pas à l'Israël d'aujourd'hui. Israël a complètement changé, et j'en suis désolé. »