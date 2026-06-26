Forte baisse des stocks d'armement de l'armée américaine après la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse internationale Ahl al-Bayt (ABNA), le président américain « Donald Trump » et les hauts responsables du Pentagone tentent actuellement de gérer une crise sur deux fronts simultanément. D'une part, ils font pression sur les entreprises d'armement et l'industrie de la défense américaines pour accélérer la production de munitions consommées pendant la guerre contre l'Iran, et d'autre part, ils mènent un combat politique pour convaincre le Congrès d'approuver un budget supplémentaire de 70 milliards de dollars pour couvrir les frais de la guerre.

Selon un rapport publié par le journal américain « New York Times », la guerre contre l'Iran a provoqué une forte baisse des stocks de munitions de l'armée américaine.

Au cours de cette guerre, l'armée américaine a tiré environ 1100 missiles de croisière furtifs à longue portée. Des missiles qui devaient être utilisés dans une éventuelle opération contre la Chine. Plus de 1000 missiles de croisière Tomahawk ont également été utilisés, ce qui équivaut à environ 10 fois le volume d'achat annuel de l'armée américaine pour ce type de missile.

En outre, pendant la guerre contre l'Iran, plus de 1200 missiles de défense antiaérienne Patriot ont été tirés, dont le coût unitaire est estimé à plus de 4 millions de dollars. Plus de 1000 missiles terrestres de précision ont également été utilisés. Les estimations internes du ministère de la Défense américain montrent que les stocks actuels ont chuté à un niveau inquiétant.