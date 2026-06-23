Ghalibaf : Le détroit d’Ormuz sera administré par l’Iran

Selon l’agence de presse ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, président de la délégation de négociation de la République islamique d’Iran, lors du vol de retour des négociations quadripartites en Suisse, dans un entretien diffusé lundi soir (22 juin) par les médias nationaux, a déclaré : « Certains amis pensent que le champ diplomatique est en contradiction avec le champ militaire, mais c’est une idée fondamentalement erronée. Car sur le champ militaire, tout succès obtenu ne pourra porter ses fruits que lorsque cette victoire sera enregistrée et pérennisée sur le plan politique et juridique. Sans diplomatie, les efforts sur le terrain de bataille ne porteront pas leurs fruits. »

Le président de la délégation de négociation de la République islamique d’Iran a poursuivi : « Sur la question du Liban, dès notre arrivée aux négociations en Suisse, nous avons constaté que le feu de l’ennemi contre le Liban avait cessé et qu’une grande partie de la population était retournée dans ses foyers. Avec la volonté de Dieu, grâce à la décision prise en Suisse, nous mènerons à bien l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Liban dans ces pourparlers, et nous ne les abandonnerons pas avant d’avoir atteint un résultat. »

Nous nous méfions des États-Unis

Ghalibaf, déclarant que nous nous sommes méfiés et nous nous méfions des Américains, et qu’il est de la sagesse de rester méfiants à l’avenir également, a déclaré : « Dans les pourparlers avec la partie américaine, nous avons suivi une feuille de route et un modèle clairs, et l’article 13 du mémorandum a été inclus, selon lequel, en raison de la méfiance envers la partie américaine, les actions des États-Unis au titre des articles 1, 4, 5, 10 et 11 devaient être exécutées immédiatement après la signature du mémorandum, ou du moins leurs procédures d’exécution devaient être engagées, afin que nous soyons certains que le travail a commencé ; ensuite nous sommes passés aux autres sujets. »

Le président du Conseil consultatif islamique a souligné : « L’une des bonnes réalisations de nos collègues au sein de la délégation de négociation est que deux grands événements se sont produits et que, simultanément à la signature du mémorandum, le blocus a été levé. Si nous avions voulu le faire par des moyens militaires, il s’agirait évidemment d’une guerre avec des dommages collatéraux ; mais vous avez vu que le blocus a été levé du jour au lendemain. »

Il a également rappelé : « Trump a déclaré après la signature du mémorandum que le détroit d’Ormuz est libre dès ce soir ; alors que selon l’article 4 du mémorandum, il aurait dû être libéré dans un délai de 30 jours et selon les règles iraniennes. C’est la force de la République islamique que nous ayons pu contraindre Trump à corriger le tweet qu’il avait publié, et c’est le résultat de la combinaison de notre pouvoir doux et de notre pouvoir dur. »

La libération des fonds gelés et la levée des sanctions pétrolières sont finalisées

Le président de la délégation de négociation iranienne, en évoquant la libération des avoirs gelés de notre pays, a précisé : « Selon l’article 11, deux montants de 6 milliards de dollars devaient être libérés, dont les mesures préparatoires avaient été entreprises lors du voyage au Qatar, mais la signature définitive devait avoir lieu en Suisse, ce qui a été fait. »

Il a souligné : « S’agissant de l’article 10, il s’agit de la vente de pétrole brut, de pétrochimie et de leurs dérivés, ainsi que des questions bancaires, d’assurance et de transport. Comme un accord définitif n’a pas encore été trouvé, les sanctions restent en vigueur ; toutefois, sur la base de l’accord signé, jusqu’à la conclusion d’un accord définitif, les sanctions pétrolières ont été levées. »

Ghalibaf a évoqué un autre sujet important, à savoir le cadre du suivi de la mise en œuvre des articles du mémorandum jusqu’à l’expiration du délai de 60 jours, et a déclaré : « Ce sujet a également abouti et une coordination a été établie pour que les délégations iranienne et américaine tiennent des réunions et suivent ces questions ainsi que leur exécution. »