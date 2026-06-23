Gharibabadi annonce un accord sur les modalités des prochaines négociations

Selon l’agence de presse ABNA, Kázem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères, a déclaré : après la réunion du Comité de haut niveau chargé du suivi de la mise en œuvre du mémorandum d’accord d’Islamabad, qui s’est tenue dimanche et s’est poursuivie jusqu’à l’aube de lundi, des pourparlers techniques ont également eu lieu pour déterminer les mécanismes de mise en œuvre du mémorandum et de la déclaration publiée à l’issue de la réunion de haut niveau, et les accords nécessaires ont été conclus.

Gharibabadi a ajouté : conformément aux accords conclus, les prochaines négociations se dérouleront sous l’égide du Comité de haut niveau, avec la participation du président du Conseil consultatif islamique et du ministre des Affaires étrangères de notre pays, du premier vice-président des États-Unis, ainsi que des premiers ministres du Pakistan et du Qatar. Il a également été décidé de créer quatre groupes de travail : sur la levée des sanctions, le nucléaire, la reconstruction et le développement économique, ainsi que le suivi et la mise en œuvre.

Le chef de la délégation technique de négociation de notre pays a également précisé : conformément aux accords du Comité de haut niveau et à la déclaration finale des pourparlers de la nuit dernière, il a été convenu de créer un point de contact entre les pays membres du mémorandum pour le passage sûr des navires marchands par le détroit d’Ormuz, ainsi qu’une unité de prévention des conflits au Liban entre les pays membres, le Pakistan et le Qatar.

Gharibabadi a ajouté : les responsables des délégations techniques des quatre pays, tout en supervisant et en orientant les activités des groupes de travail et des deux unités susmentionnées, feront rapport au Comité de haut niveau.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de notre pays a conclu en déclarant : lors des pourparlers techniques, les démarches nécessaires ont été effectuées pour délivrer une licence générale pour la vente de pétrole, de produits pétrochimiques iraniens, de produits pétroliers et de tous les services connexes, ainsi que des accords ont été conclus concernant la libération des actifs gelés.

Sur cette base, la licence générale pour la vente de pétrole, de produits pétrochimiques, de produits pétroliers et de services connexes a été délivrée par la partie américaine et publiée sur le site web de l’OFAC.

Il a également été convenu que les accords signés concernant la libération des fonds gelés d’un montant de 12 milliards de dollars (deux montants de 6 milliards de dollars chacun) entrent immédiatement en phase d’exécution.