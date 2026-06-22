Les tactiques du Hezbollah pour épuiser le régime sioniste dans le sud du Liban

Agence de presse Abna : Alors que le régime sioniste prétend ne pas avoir l'intention de se retirer des territoires libanais occupés et, malgré la signature de l'accord entre Téhéran et Washington, continue son occupation dans le sud du Liban, le Hezbollah libanais tente d'entraîner l'armée sioniste dans une guerre d'usure avec des moyens avancés qui dépassent le modèle traditionnel.

Les drones kamikazes (FPV) du Hezbollah, qui fonctionnent avec la technologie de la fibre optique, neutralisent la supériorité du régime sioniste dans la guerre électronique et le brouillage, rendant les opérations dans le sud du Liban coûteuses et menaçantes.

La chaîne d'information Al Jazeera, dans un reportage sur la nouvelle approche du Hezbollah libanais face au régime sioniste, écrit que « l'usure mobile » est au cœur des tactiques les plus importantes du Hezbollah. Le passage d'une défense statique à une défense flexible et mobile a transformé les positions sionistes dans les zones occupées du sud du Liban en une cible potentielle et une usure permanente.

Ainsi, même si l'armée du régime sioniste parvient à entrer dans une zone, elle ne peut garantir qu'elle pourra y opérer en sécurité ou y stabiliser son contrôle à moindre coût.

Al Jazeera, s'entretenant avec Munir Shhadeh, ancien coordinateur du gouvernement libanais auprès de la FINUL, Omar Maarubuni, chercheur militaire et politique, et Ali Matar, analyste politique et universitaire, identifie les tactiques suivantes du Hezbollah pour contrer l'armée sioniste :