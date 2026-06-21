Selon l'agence de presse Abna, Tucker Carlson, le célèbre animateur et commentateur américain, dans ses déclarations concernant le sabotage par le régime sioniste du récent mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis, a déclaré que Donald Trump, le président des États-Unis, sait parfaitement que la seule partie qui peut faire obstacle à la conclusion d'un accord avec l'Iran n'est pas le Congrès américain, mais le gouvernement israélien .

Il a ajouté : « De la même manière qu'Israël a sabordé les négociations à de nombreuses reprises dans le passé, il tentera de perturber le processus de l'accord et d'empêcher sa finalisation » .

Ces déclarations interviennent alors que la première session spécialisée et technique entre l'Iran et les États-Unis, avec la médiation du Pakistan, doit se tenir aujourd'hui en Suisse.

Jeudi, Carlson a également comparé le mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis à la crise de Suez de 1956, déclarant : « Vendredi, les États-Unis ont officiellement reconnu que l'Iran est un acteur déterminant, et cela change tout » .

Se référant au récent mémorandum d'accord entre l'Iran et les États-Unis, Carlson a souligné : « Mais avec cet accord, les États-Unis ont montré que, bien qu'ils possèdent la meilleure, la plus grande et la plus coûteuse armée du monde, ils n'ont pas la puissance militaire nécessaire pour imposer leur volonté à la trente-quatrième plus grande économie du monde » .

Cet animateur américain a finalement transmis ce message clairement : tout comme la crise de Suez a révélé le crépuscule de l'Empire britannique, ce mémorandum d'accord a également mis en évidence le déclin de l'Empire américain .