Secrétaire général du Hezbollah : Nous avons développé nos armes et pris une décision à la manière de Kerbala

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, le secrétaire général du Hezbollah libanais a prononcé un discours lors de la cérémonie de deuil de Muharram que le Hezbollah organise au mausolée du martyr de la Oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Hussein est notre voie

Cheikh Naïm Kassem a déclaré que dans ce discours, il abordera la notion de victoire (Nasr), et a souligné : « Nous, en tant que Hezbollah au Liban, croyons que "Hussein est notre voie", c'est-à-dire que Muhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) est notre voie, c'est-à-dire que l'Islam est notre voie, c'est-à-dire que la religion de Dieu Tout-Puissant est notre voie. Les fondements et les principes sur lesquels nous nous appuyons sont des principes nationaux, humanitaires et éthiques, qui sont les principes les plus élevés sur terre. »

Nous n'avons pas accepté l'occupation et nous affronterons l'ennemi

Il a poursuivi : « Nous nous opposons à toutes les formes de dépendance, et chaque fois que l'ennemi nous affronte avec des armes, nous l'affronterons également avec des armes. Nous n'avons pas accepté l'occupation ; chaque fois que l'ennemi se lève contre nous par une "guerre douce", nous lui faisons face par le même (moyen doux), et chaque fois qu'il tente de nous imposer quelque chose, nous le rejetons et élevons la voix de la protestation en utilisant les moyens disponibles qui nous permettent de résister. »

Nous avons dirigé nos armes contre l'ennemi

Le secrétaire général du Hezbollah a précisé : « Nous nous sommes engagés à respecter l'accord de Taëf et la Constitution, avons limité les divergences politiques dans le cadre de l'unité interne, avons cru à la libération du territoire et avons dirigé nos armes contre cet ennemi. Puisque nous accomplissons ces actions sous la bannière du mouvement de Hussein, cela signifie que nous sommes victorieux. Chaque pas dans lequel nous rejetons l'occupation est considéré pour nous comme une victoire. Nous avons été créés libres et avons choisi de nous dresser contre l'injustice, de ne pas nous soumettre à l'esclavage, à l'occupation et à la tutelle, et de rejeter les projets des autres. »