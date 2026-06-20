Haaretz : Netanyahou est entré dans ses « derniers jours politiques »

Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Al-Youm, un écrivain et commentateur politique dans les territoires occupés, dans une attaque virulente contre Benyamin Netanyahou, le premier ministre du régime sioniste, a déclaré qu'il était entré dans ses « derniers jours politiques » et que cette situation pourrait être dangereuse pour (le régime) israélien.

Selon le journal Haaretz, « Ouri Misgav » a écrit dans un article intitulé « Netanyahou est fini... et c'est dangereux » que Netanyahou est confronté à une grave crise sur le plan politique, juridique et en termes de soutien populaire.

Selon cet analyste, le projet qui a été pendant des années l'axe central de l'activité politique de Netanyahou, à savoir la lutte contre ce qui était appelé la « menace iranienne », est désormais confronté à un échec géopolitique, ce qui a encore affaibli sa position politique.

Misgav a également, en évoquant l'atmosphère de colère et d'instabilité politique en Israël après les récentes guerres et événements sécuritaires, averti que Netanyahou pourrait se tourner vers des actions génératrices de tensions dans la région pour échapper aux pressions internes et politiques.

Il a cité l'escalade possible des conflits en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et au Liban, ou même l'extension des tensions avec l'Iran, parmi les scénarios qui pourraient être poursuivis pour modifier l'atmosphère politique intérieure du régime.

Cet analyste sioniste a également critiqué la structure décisionnelle au sein du régime israélien et a affirmé que Netanyahou s'est entouré d'un cercle de personnes totalement dévouées à sa personne, et que la voix des critiques se fait de moins en moins entendre dans les institutions officielles.

À la fin de l'article, il est indiqué que les divergences de vues dans les cercles politiques et médiatiques du régime israélien concernant l'avenir de Netanyahou s'accentuent, et qu'en même temps, les appels à la tenue d'élections anticipées et à la reddition de comptes des dirigeants politiques de ce régime pour les conséquences des crises récentes se multiplient.