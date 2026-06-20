Yémen : L'axe de la résistance ne restera pas silencieux face aux attaques contre le Liban

Selon l'agence de presse ABNA citant SABA, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement Ansarullah du Yémen a déclaré dans un communiqué que les agressions du régime sioniste contre le Liban constituent une violation flagrante du droit international et du mémorandum d'entente signé entre l'Iran et les États-Unis, car ce mémorandum insiste sur la nécessité d'un arrêt immédiat et permanent des attaques militaires sur tous les fronts, y compris le Liban.

Le communiqué indique : Les agressions du régime sioniste visent à anéantir les efforts en cours pour mettre fin aux conflits dans la région et à faire échouer la voie vers la réalisation de la sécurité et de la stabilité.

Dans la continuité du communiqué, il est souligné : L'axe du jihad et de la résistance ne restera jamais les bras croisés face à cette agression sioniste contre le Liban. Les opérations des combattants libanais s'inscrivent également dans le cadre du droit légitime de ce pays à l'autodéfense.