Wall Street a rapporté : les mesures des États-Unis et du Qatar concernant les avoirs gelés de l’Iran

Selon l’agence de presse ABNA, le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis et le Qatar sont en train de mettre en place un mécanisme qui permettrait à l’Iran d’utiliser ses fonds gelés, d’une valeur de plus de six milliards de dollars, pour acheter des biens essentiels.

Le Financial Times avait également rapporté plus tôt, citant une source informée, que les États-Unis devraient libérer 6 milliards de dollars des avoirs gelés de l’Iran.

Il est affirmé que ces fonds, conformément à un mémorandum entre Washington et Téhéran, seront utilisés uniquement pour l’achat de biens humanitaires et d’articles non soumis à des sanctions en provenance des États-Unis.

Selon ce rapport, ces actifs sont actuellement conservés au Qatar.