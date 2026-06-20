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Wall Street a rapporté : les mesures des États-Unis et du Qatar concernant les avoirs gelés de l’Iran

20 juin 2026 - 13:48
Code d'info: 1829458
Source: ABNA
Wall Street a rapporté : les mesures des États-Unis et du Qatar concernant les avoirs gelés de l’Iran

Un journal américain a évoqué les mesures prises par les États-Unis et le Qatar pour permettre à l’Iran d’accéder à six milliards de dollars de ses avoirs gelés à Doha.

Selon l’agence de presse ABNA, le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis et le Qatar sont en train de mettre en place un mécanisme qui permettrait à l’Iran d’utiliser ses fonds gelés, d’une valeur de plus de six milliards de dollars, pour acheter des biens essentiels.

Le Financial Times avait également rapporté plus tôt, citant une source informée, que les États-Unis devraient libérer 6 milliards de dollars des avoirs gelés de l’Iran.

Il est affirmé que ces fonds, conformément à un mémorandum entre Washington et Téhéran, seront utilisés uniquement pour l’achat de biens humanitaires et d’articles non soumis à des sanctions en provenance des États-Unis.

Selon ce rapport, ces actifs sont actuellement conservés au Qatar.

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