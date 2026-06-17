La Chine : la loi de la jungle est en train de réapparaître

Selon l’agence de presse Abna, citant Al-Mayadeen, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a souligné qu’un cessez-le-feu au Moyen-Orient est nécessaire pour préparer le terrain à la mise en place d’une infrastructure de sécurité durable dans la région.

Il a ajouté que la loi de la jungle est en train de réapparaître parce que la Charte des Nations unies n’est pas respectée.

Wang Yi a déclaré que la voix des pays du Sud global doit être entendue à l’ONU.

Il a précisé qu’il est important de renforcer la capacité opérationnelle du Conseil de sécurité des Nations unies.